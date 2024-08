Parigi 2024 ordine lavoro qualificazioni individuali ginnastica ritmica con Raffaeli e Baldassarri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Attesa finita. Alle 10:00 di giovedì 8 agosto inizierà la prima sessione delledell’All Around individuale di, mentre la seconda sessione è in programma alle 15:00. Definito l’di. E un occhio particolare non può non andare alle azzurre in gara: in particolare Sofiae Milenascenderanno in pedana ufficialmente come undicesima e ventiquattresima ginnasta. Subito dopo Sofia, figura la campionessa del mondo 2023 Daria Varfolomeev. Un confronto ravvicinato tutto da seguire. Le ginnaste si esibiscono con cerchio e palla al mattino e con clavette e nastro nel pomeriggio.