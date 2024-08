Parigi 2024 4×100 maschile in finale Jacobs | Domani altra gara possiamo ripetere Tokyo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) “sarà un’. L’importante è essere passati in. Credo che sia possibilequanto fatto tre anni fa. La mia sensazione è di essere andato molto forte ma i dati non dicono questo. Ma sento di aver fatto una buona frazione con Fausto dobbiamo rivedere qualcosina”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Marcelldopo la batteria dellaalle Olimpiadi diin cui l’Italia si è qualificata con un tempo di ripescaggio: “Ora usciremo dallo stadio e faremo una riunione di gruppo per capire cosa ha funzionato e cosa no. Siamo in unaolimpica per la seconda volta di seguito. Riusciremo a tirare fuori qualcosina che ci ha fatto fare bene tre anni fa e ci farà fare bene”. “Il cambio con Marcel è stato schiacciato”, ha aggiunto Fausto Desalu.“Siamo dentro, ce la giochiamo”, analizza Matteo Melluzzo.