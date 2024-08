Olimpiadi l’Italvolley femminile devastante! Dominio contro Turchia e finale | l’avversaria

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024)in Paradiso: èalledi Parigi 2024. Le azzurre sono state protagoniste di una prestazione eccezionale nella sfida di semila: la gara non è stata quasi mai in discussione. L’Italia giocherà ladel torneo di pallavoloa Parigi 2024gli Stati Uniti, domenica alle 13, per la medaglia d’oro. Le azzurre di Julio Velasco dopo aver conquistato la loro prima storica semisi ripetono e approdano alla primaolimpica della storia azzurra con un netto 3-0 (25-22, 25-19, 25-22) sulla, campione d’Europa in carica, ma già battuta nei gironi, alla South Paris Arena 1 con un palazzetto in gran parte occupato da tifosi turchi. L'articoloCalcioWeb.