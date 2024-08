Olgiate Molgora il ladro fugge fra gli sberleffi | La prossima volta chiudi meglio casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024)(Lecco) – Il terrore, il danno e poi la beffa, anzi lo scherno. “Latua”: sono le parole che unha rivolto ad una donna di 40 anni di, vittima di un furto che lui aveva appena tentato di mettere a segno nella sua abitazione. È successo l’altra mattina, in un vicolo di via del Centenario. La 40enne all’alba delle 5, è stata svegliata di soprassalto da strani rumori provenire dal giardino della sua villetta: si è affacciata alla finestra e ha visto un intruso scappare via. Ha urlato terrorizzata, buttando già dal letto anche i vicini. Poco dopo il, che non aveva altra via di uscita per scappare, le è ripassato davanti: “Latua”, le ha urlato, prendendola in giro mentre scappava via. È solo uno dei tanti furti e tentati furti che si stanno registrando in tutto il paese.