L’Ucraina e le armi di Usa e Ue | dal no all’uso in Russia a Kiev può colpire ovunque Così in 3 mesi è cambiata la posizione dell’Occidente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Le regole d’ingaggio, e forse anche il volto della stessa guerra, sono cambiate nel giro di poche settimane, dal 17 maggio all’8 agosto. E’ il breve lasso di tempo in cui sul delicatissimo scacchiere del conflitto trae Ucraina si è passati dal “no” della comunità internazionaledelleoccidentali in territorio russo al via libera politico accordato oggi adalla Commissione Ue a “il nemicoritenga necessario sul suo territorio ma anche nel territorio nemico”. In mezzo, due eventi: l’assedio delle forze armate russe nella regione di Kharkiv e l’operazione militare dinell’oblast di Kursk. La svolta ha avuto inizio a partire dalla metà di maggio.