LIVE Vela Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | Tita Banti secondi alla prima boa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.36: L’Italia si è spostata verso destra per prendere il vento e arrivare più veloceseconda boa. 12.34: Mancano 300 metri al passaggio della prossima boa. L’Italia è sempre in una posizione favorevole, mentre l’Argentina è invischiata nel gruppo. 12.33: La situazione è davvero favorevole per l’equipaggio azzurro. Francia nettamente avanti, ma l’Italia è seconda ed in pieno controllo. Davvero eccezionali. 12.30:BOA! Davanti c’è la Francia e poi terza la Germania. Argentina addirittura sesta. 12.29: Ci stiamo avvicinandoboa con l’Italia quinta e l’Argentina quarta. Una situazione sicuramente favorevole a. 12.28: Notizia molto importante è quella che Germania e Svezia sonoe seconda con un buon margine. L’Argentina è obbligata a vincere per superare l’Italia. 12.