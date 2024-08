LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la semifinale dal trampolino l’Italia si affida a Bertocchi e Pellacani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.04 54.00 punti e ultima posizione provvisoria per la tedesca Oettinghaus. 10.03 Stesso parziale di Estudillo per l’australiana Koloi che pareggia il punteggio della messicana. 10.02 Fa leggermente meglio Estudillo Torres con il doppio e mezzo ritornato. 61.50 punti per la messicana. 10.01 Discreto il primo tuffo di Garcia Navarro. 57.00 di parziale per la cubana. 9.59 Tutto pronto per l’inizio dellafemminile dal. 9.57 La lista di partenza della prova odierna. 1 GARCIA NAVARRO Anisley CUB 19 JAN 2002 272.40 2 ESTUDILLO TORRES Alejandra MEX 20 MAY 2005 276.45 3 KOLOI Alysha AUS 8 SEP 2001 276.60 4 OETTINGHAUS Saskia GER 3 APR 1998 279.355Elena ITA 19 SEP 1994 282.30 6 VINCENT Julia RSA 13 AUG 1994 283.50 7 SABRI Nur Dhabitah MAS 12 JUL 1999 283.65 8 KIM Suji KOR 16 FEB 1998 285.