Le medaglie? Ecco che fine hanno fatto Olimpiadi Thomas Ceccon torna a casa e spiazza tutti

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo len èto in Italia. L’atleta azzurro ha conquistato il bronzo nella staffetta 4×100 stile libero e l’oro nei 100 metri dorso e in aeroporto, prima di godersi i festeggiamenti con familiari e amici, è stato intercettato dai giornalisti di Sky Sport, cui ha raccontato di avertutto il possibile e di non dover dimostrare niente a nessuno dopo quanto ottenuto ai Giochi di Parigi 2024. “Quest’oro qui leva poi ildi dover dimostrare qualcosa a qualcuno. Sono sempre stato il fenomeno che ‘deve fare e deve brigare’. Ora hotutto quello che c’era da fare, quindi basta. Un campione confermato, anche se non mi piace dirlo, lo sono. Ho vinto tutto quello che c’era da vincere nella mia gara, quindi genio e sregolatezza sempre, lo sono sempre stato”.