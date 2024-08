Le Iene si reinventano e affrontano la domenica

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 8 agosto 2024) Mediaset ha deciso di spostare Le, uno dei suoi più noti programmi di intrattenimento, dalla serata del martedì alla. Questa mossa si inserisce in un più ampio rimescolamento della programmazione televisiva di Canale 5 che vedrà al martedì il ritorno di programmi attesi come ‘Temptation Island‘ e ‘La Talpa‘. Il nuovo slot del programma si inserisce in una serata tradizionalmente molto affollata e competitiva, con la presenza di altri programmi di punta su vari canali. Che influenza avrà questo cambiamento sulla popolarità e sulle performance di ‘Le’? Lecambia orario A causa dell’assenza della Champions League, Mediaset ha scelto di rinfocolare il prime time del martedì di Canale 5 con l’intrattenimento. Questa mossa ha forzato Lead abbandonare la già storica serata del martedì su Italia 1.