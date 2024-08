In provincia di Latina si cercano comparse per un film western | ecco le info e come candidarsi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 agosto 2024) La Ringè alla ricerca diper il nuovo“Testa o Croce?”, diretto da Matteo Zoppis e Rigo De Righi. Siuomini tra i 30 e i 75 anni con volti segnati e interessanti per interpretare contadini, operai e cacciatori. Requisiti: niente doppi tagli, sopracciglia rifatte, tatuaggi su viso e braccia, ritocchi estetici o capelli tinti. Dettagli del Casting Data: Mercoledì 28 agosto Orario: 17:00 – 21:00 Luogo:Commission, via SS dei Monti Lepini 156,(c/o Expo – ex Rossi Sud) Riprese Le riprese si terranno nella seconda metà di settembre nelladi. Candidature Alternative Per chi non può partecipare al casting di persona, è possibileinviando due foto recenti (primo piano e figura intera), nome, cognome, residenza e numero di telefono a [email protected]