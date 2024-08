Giovannini l’amuleto della squadra azzurra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ancora una volta decisiva, con un ingresso freddo e prezioso nel primo set al posto di Myriam Sylla per aggiustare la ricezione e dare tranquillità a unache ne aveva bisogno. Condito anche da un ace decisivo per la rimontacontro Boskovic e compagne. Gaiaè ormaidi Julio Velasco, calda e serena quando ce n’è bisogno: "C’è tanta felicità – le paroleschiacciatrice persicetana cresciuta a Modena – perché ce lo meritiamo, ci stiamo allenando bene e stiamo giocando palla su palla, concentrate tutto il tempo su quello che dobbiamo fare. Adesso arriva il bello, la parte più importante: le avversarie sono fortissime, noi altrettanto, non vediamo l’ora. La Turchia? Sarà un’altra partita rispetto a quella del girone, dobbiamo essere brave e concentrate al massimo.