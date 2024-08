Esplosa a Tokyo 2020 la sua passione per l' uncinetto è cresciuta ancora e a Parigi 2024 tutti vogliono i suoi gadget

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nel Regno Unito è una star sia per i risultati nei tuffi, ma in tutto il mondo Tom Daley è famoso anche per la sua seconda grande: lavorare a maglia. Dopo essere stato il portabandiera per il team britannico alle Olimpiadi die aver conquistato un argento nei tuffi in coppia con Noah Williams nella piattaforma da 10 metri, il campione ha potuto completare la sua opera magna: un maglione a tema olimpico. Ma non solo, perché in questi giorni di gare a cinque cerchi, molti atleti hanno ricevuto un simpatico e prezioso dono dal 30enne atleta inglese.