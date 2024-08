Del Deo al Dis e Rizzi all’Aisi I nuovi vicedirettori scelti da Meloni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 8 agosto 2024) Giuseppe Del Deo è il nuovo vicedirettore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, la struttura della presidenza del Consiglio dei ministri che coordina le due agenzie d’intelligence italiane. Un anno fa Del Deo era stato nominato vicedirettore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi), di cui era stato capo reparto per l’intelligence economico-finanziaria. Al suo posto arriva il prefetto Vittorio, attuale vicecapo vicario della Polizia. Entrambi i provvedimenti della presidente del Consiglio Giorgiadecorreranno dal 2 settembre. Del Deo, ex ufficiale dell’Esercito, prende il posto di Bruno Valensise, che da aprile ha assunto la direzione dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi) dopo il pensionamento di Mario Parente, generale dei Carabinieri.