Cosa cambia per l’Italia nella 4×100 con l’eliminazione della Giamaica Ma la corsia sfavorevole…

(Di giovedì 8 agosto 2024) Le batteriemaschile hanno portato in note una clamorosa notizia: laè fuori dalla finale con la staffetta veloce alle Olimpiadi di Parigi 2024. La corazzata caraibica, trascinata da Kishane Thompson (medaglia d’argento sui 100 metri con 9.79) e con Ackeem Blake in rosa, ha pasticciato troppo, commettendo diversi errori con i cambi e non andando oltre la quarta posizioneseconda serie: 38.45 alle spalle di Cina (38.24),Francia (38.34) e del Canada (38.39), lontana dal secondo crono di ripescaggio detenuto dal(38.07). Una delle favorite per le medaglie si è chiamata fuori e questo è sicuramente un grande vantaggio per, che vede aumentare le proprie possibilità di salire sul podio dopo l’apoteosi dorata di tre anni fa a Tokyo.