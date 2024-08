Cancro alla prostata la cura con un ' raggio bisturi' | Monza prima al mondo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Milano, 8 ago. (Adnkronos Salute) -re ilcon un '' che, guidato da una sonda Gps, è in grado di mirare con precisione al tessuto malato. Una terapia 'monodose', vantaggiosa per il paziente e per il sistema sanitario in lotta contro le liste d'attesa. A descrivere la tecnica è l'ospedale San Gerardo diche annuncia unto mondiale. Nello studio Abrupt, i cui risultati sono stati pubblicati "sulla più importante rivista internazionale di radioterapia", l''International Journal of Radiation Oncology - Biology - Physics', "per lavolta è stata dimostrata la fattibilità? di un trattamento di radiochirurgia" nel tumore prostatico con "somministrazione della dose in una singola applicazione", informa l'Irccs brianzolo.