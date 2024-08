Calendario ginnastica ritmica oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 8 agosto tv streaming italiane in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024)giovedì 8incominciano le gare dialledi Parigi. Alla Bercy Arena si disputeranno le qualificazioni individuali, che determineranno le qualificate alla finale del concorso generale individuale: soltanto l’all-around assegnerà le medaglie ai Giochi, dove non sono previste le finali di specialità. Si preannuncia grande spettacolo nell’arco delle due parti del: al mattino le atlete si esibiranno con cerchio e palla, al pomeriggio spazio a clavette e nastro. L’Italia vuole sognare in grande in entrambe le gare in. Sofia Raffaeli si presenta dopo aver conquistato l’argento ai Mondiali e l’argento agli Europei, pronta a fronteggiare soprattutto la tedesca Darja Varfolomeev e la bulStiliana Nikolova.