Caldo senza fine | oggi 2 città da bollino rosso domani saranno 8

(Di giovedì 8 agosto 2024) Continua l’ondata direcord in Italia:2 cttà da, mentre8. Le previsioni delle prossime ore Ilsettimana in Italia si preannuncia rovente. Dopo un breve periodo di tregua, le temperature sono pronte a salire nuovamente, portando con sé una grande ondata di calore che interesserà soprattutto il Centro-Sud del Paese. Ma è dache il fenomeno climatico si intensificherà ulteriormente.record in Italia – notizie.comSecondo l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore rilasciato dal ministero della Salute, la situazione sta per diventare critica in diverseitaliane. Già, giovedì 8 agosto, Roma e Perugia sono state contrassegnate dal, simbolo del livello di rischio più alto (livello 3).