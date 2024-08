Venezia | sequestrati oltre 7mila profumi contraffatti Denunciati due camionisti russi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Un tentativo di trasporto illecito di un ingente quantitativo di prodotti– destinati al commercio nazionale ma provenienti dall'estero – che è stato fermato nel territorio veneto. I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza dihanno provveduto a sequestrareprodotti cosmeticiche riportavano etichette di noti marchi di profumeria. L’operazione è scattata nei giorni scorsi: i finanzieri, durante un ordinario posto di controllo in località Marghera, vicino allo svincolo per la S.S. 309 Romea in direzione Chioggia (), hanno sottoposto ad ispezione un autoarticolato proveniente dalla Lituania, che si stava dirigendo in Campania, per lasciare un carico internazionale di macchinari per la lavorazione del legno.