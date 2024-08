Vela Benini Floriani vince la Medal Race ma resta fuori dal podio olimpico nell’ILCA 6

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Chiarachiude in bellezza la sua prima partecipazione olimpica eladel singolo femminile ILCA 6,ndo peròdalla zonanella classifica generale dei Giochi di Parigi 2024. Per arpionare la medaglia di bronzo sarebbe servita una difficile combinazione di risultati tra le sue avversarie, ma il secondo posto odierno della norvegese Line Flem Hoest ha cancellato questa ipotesi. Bilancio comunque ampiamente positivo per la giovane trentina, quinta alle Olimpiadi in una flotta estremamente competitiva di 43 veliste.ha un solo rimpianto, ovvero la nona e ultima regata di Opening Series (in condizioni di vento molto leggero), in cui è rimasta nelle retrovie lasciando sul piatto tanti punti e perdendo il treno della lotta per il bronzo.