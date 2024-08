Un parco fotovoltaico sul tetto della Dino Corsini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Undi 1.500 metri quadrati con oltre seicento pannelli solari. Suldisrl, azienda dolciaria di Crespellano in Valsamoggia, nota per il suo mitico ‘Tortino Porretta’, la prima merendina monoporzione d’Italia, è stato inaugurato un impianto rinnovabile. Con una potenza totale di 306 kilowatt e una produzione annua di 342.634,10 kWh, l’impianto servirà per l’autoproduzione di energia elettrica dell’azienda. È stato realizzato da E-Wide, la società di servizi energetici (ESCo) del Gruppo Tremagi, holding di Illumia, che effettua interventi in un’ottica di miglioramento dell’efficienza energetica e ha coinvolto il fornitore SistemiFotovoltaici.com per la posa dei pannelli solari.