(Di mercoledì 7 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno 9 tacchi dell’esercito contro la regione russa di Kurt le autorità locali definiscono i due missili abbattuti dai sistemi di difesa aerea e di 3 droni intercettati secondo l’agenzia Ria novosti migliaia di residenti delle zone di confine sono stati evacuati ieri la regione stato di riduzione rumore da parte delle forze ucraine che comprendevano secondo il Ministero della Difesa Russo circa 300 soldati 11 carri armati una ventina di altri veicoli blindati iniziato affermato di avere distrutto 16 veicoli ma il blitz ha provocato Anche oggi 5 morti e 28 feriti tra gli abitanti della Regione intanto Vladimir Putin ha firmato che non scappo dire a Massimo sostegno in tutti i settori a Curti ha tutta l’aria di Claudio governatore riprendo di una conversazione notturna avuta durante la notte con il ...