Ubriaco imbocca la rotatoria contromano | scontro frontale poi fugge

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Città di Castello (Perugia), 7 agosto 2024 - Ha causato un, per fortuna senza conseguenze drammatiche per la donna che era al volante,ndo la. Poi è scappato senza prestare soccorso. E' successo l'altra notte a Città di Castello. Si tratta di un giovane marocchino sul quale adesso grava il reato di fuga e omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale e rifiuto dell’accertamento dello stato di ebrezza alcolica. La donna, dopo l’intervento dei soccorritori, è stata ricoverata in ospedale dove è stata giudicata guaribile in pochi giorni. I Carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche, rintracciando l’uomo qualche ora più tardi a bordo della propria autovettura nel comune di Umbertide. L'auto, in effetti, presentava danni compatibili con l’evento verificatosi in precedenza.