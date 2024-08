Rogo al parco urbano C’è l’ombra del dolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) In fiamme ile il boschetto: c’èdel. Quattro i diversi punti di innesco. L’allarme ieri alle 15,20 tra via Cascamificio e viale don Minzoni dove si sono portate sei squadre dei vigili del fuoco e i militari del nucleo forestale carabinieri di Jesi-San Marcello. C’è voluta un’ora e mezzo per spegnere le fiamme ed evitare che ripartissero. A bruciare la vegetazione ai bordi del fossato e gli alberi del boschettopoco distante dal McDonald’s se dal campo Boario. Vigili del fuoco e carabinieri forestali hanno messo in campo rilievi tecnici e hanno individuato quattro diversi punti di innesco ma non hanno rinvenuto inneschi né tracce di sostanze come alcol e benzina. Al vaglio possibili testimonianze. L’ipotesi è che qualcuno con l’accendino in mano o qualcosa del genere abbia appiccate le fiamme camminando lungo il fosso.