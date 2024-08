Previsioni meteo | Italia ancora nella morsa del caldo anticiclone africano da record

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 7 agosto 2024)senza fine sull’, l’raggiunge livelli: ledelle prossime ore L’è strettadi untorrido che sembra non voler concedere tregua. L’Caronte, dominante sullo stivale da tre settimane, continua a far registrare temperature, con picchi che sfiorano i 40°C in diverse regioni. Nonostante l’annuncio di temporali e possibili grandinate al Nord, il calorepersiste implacabile soprattutto al Centro-Sud. Ilnon da tregua – notizie.comDa metà luglio l’sperimenta una fase climatica estrema sotto l’influenza dell’Caronte. Lorenzo Tedici, espertorologo del sito iL.it, evidenzia come questa persistenza rappresenti un fenomeno eccezionale per durata e intensità.