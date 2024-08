Picchia la moglie in casa ad Ancona le dà una testata e la fa cadere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Avrebbeto lacon così tanta violenza da darle unae farle sbattere la testa prima sul tavolo della cucina e poi a terra. La figlia maggiorenne della coppia, lui 61 anni e lei 63, tunisini residenti in via Cipolloni, al Pinocchio di, vista la situazione che rischiava di precipitare ha allertato il 112. Sul posto ieri mattina sono arrivate due volanti della polizia, l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa. La donna ha ricevuto un primo soccorso da parte dei sanitari: ha riportato un politrauma ed è stato portata con un codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. L’uomo, quando sono arrivati nell’abitazione al civico 39 gli agenti delle volanti, era ancora pieno di rabbia. Non si sa cosa abbia scatenato la lite coniugale.