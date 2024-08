Piano Mattei per l’Africa Provenzano Pd | È pubblicità ingannevole

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 7 agosto 2024) ROMA – “Ne abbiamo discusso ma solo in Commissione Esteri perché come noto il Parlamento nel suo complesso è esautorato dalla definizione di questoper, presentato dal governo, che rappresenta un caso die anche di usurpazione di titolo perché non è unispirato all’idea di quel grande antifascista che è stato Enrico”. Lo ha detto Peppe, responsabile Esteri del Partito Democratico, in conferenza stampa alla Camera presentando una proposta alternativa di relazione della commissione Affari Esteri e comunitari, sulper