Parigi 2024 skateboarding | Alex Sorgente in finale nel park e sogna la medaglia out Mazzara

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un monumentaleapproda nellaristretta a otto partecipanti con in palio le medaglie del, specialità dello skateboard. All’arena della Concorde l’azzurro è riuscito a stampare un punteggio di 91.14 nella seconda run della sua batteria, la terza di quattro, e ha ottenuto il terzo posto provvisorio overall prima dell’ultima heat, che contenendo cinque skater gli ha aperto aritmeticamente le porte della. Al contempo, il suo exploit vuol dire anche eliminazione certa per un comunque ottimo Alessandro, primo a esibirsi coi suoi trick nella prima run, protagonista di un buon 83.17 che però non basta per superare il taglio. Perun avvio non troppo positivo, mentre la seconda run è stata davvero buona. Solo due punti nella terza perché ha perso il controllo dello skate nelle fasi iniziali, dunque ha dovuto sperare che i rivali non lo superassero.