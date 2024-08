Parigi 2024 Filippo Ganna | siamo cresciuti è un bronzo pesante

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 ago. (askanews) – “Dopo Tokyo era difficile riconfermarsi, c’erano tante aspettative.molto in questi anni,migliorati dal punto di vista anche dei materiali, però non è bastato contro l’Australia, non è bastato a portarci in lotta per l’oro. Abbiamo lottato fino ad oggi, tutti i giorni partivamo come se fosse la prova della vita e ogni volta abbiamo sofferto tantissimo per portare a casa il risultato. Devo dire grazie a questi fantastici ragazzi perché è per loro che oggiqua con questa medaglia veramenteal collo everamente felici di rappresentare la nazionale italiana davanti al grande pubblico”. Lo ha dettoa Casa Italia raccontando ilvinto nell’inseguimento a squadre insieme a Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan.