Parigi 2024 Dell’Aquila dopo l’infortunio | Non lo meritavo sono molto amareggiato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Ovviamenteper il risultato, o meglio per le circostanze che mi hanno costretto a non potermi esprimere al meglio, anzi stavo in una delle condizioni peggiori possibili perché in semifinale non riuscivo più a muovermi“. Queste le parole di Vito, che ha commentato il suo infortuniola semifinale olimpica della categoria -58 kg di taekwondo che gli ha impedito di disputare la finalina per il bronzo. L’oro di Tokyo ha aggiunto: “però contento per l’esperienza che ho vissuto, per tutto il calore che il pubblico mi ha fatto sentire, cercherò di pensare solo al lato positivo, purtroppo è andata così, nonquesto, però è il mio lavoro e cianche queste cose negative, devo accettarle e andare avanti“.: “Non lo” SportFace.