Pallanuoto la Croazia estromette la Spagna dalle Olimpiadi e avanza in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Arriva subito una grande sorpresa nei quarti di finale dimaschile alledi Parigi 2024. La, molto probabilmente la grande favorita per il titolo, deve salutare il torneo a Cinque Cerchi: gli iberici sono stati sconfitti da una superper 11-8. Risultato che ha del clamoroso se andiamo a vedere ciò che era accaduto nella fase a gironi, con lache ha dominato il proprio raggruppamento, mentre laha sofferto tantissimo: ma si sa, gli scontri diretti sono tutta un’altra storia. Croati, campioni del mondo in carica, che hanno tenuto in mano l’incontro dall’inizio alla fine. 2-0 nel primo quarto: è il mancino Maro Jokovic a dare spettacolo. I croatici allungano ancora: 4-3 di parziale nel secondo quarto, 6-3 a metà gara.