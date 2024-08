Pagelle atletica Olimpiadi 2024 | Simonelli finale amaro! Diaz si salva Tortu delude ancora

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024)Mercoledì 7 agosto Lorenzo4,5 – Non è quello di Roma ma, vista la qualità dei rivali, poteva giocarsi qualcosa di importante in. Perde il passo a due ostacoli dalla fine ed esce dallacon un sacco e una sporta di rimpianti. Quando ci sono le occasioni bisogna prenderle. Il futuro è dalla sua ma difficilmente si ripresenterà una condizione simile. Elisa Molinarolo 8 – Fare il personale nellaolimpica non è facile. Lei ci riesce e il 4.70 le frutta uno splendido sesto posto. Roberta Bruni 5.5 – Il 4.60 era nelle sue corde ma non arriva. Il 14mo posto ènte e al di sotto delle aspettative.una volta nel momento decisivo non riesce a dare il massimo. Massimo Stano 7 – Mette cuore e classe sulle strade di Parigi. Prima resiste al ritmo forsennato della frazione di apertura e poi porta l’Italia in zona podio.