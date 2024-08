Nel 2025 torna la legge Fornero? Come si andrà in pensione il prossimo anno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Se è vero che i Giochi olimpici in corso a Parigi vengono utilizzati dal presidente francese Emanuel Marcon per rimandare il momento in cui dovrà affrontare la questione che riguarda la nomina del nuovo primo ministro (dopo che le elezioni politiche di quest’estate hreso molto complicata la formazione di una maggioranza al Parlamento francese), la stessa cosa si potrebbe dire di Giorgia Meloni, che sta accuratamente evitando ogni discorso in merito alla prossimadi Bilancio, preferendo pubblicare post e commenti sui propri canali social in cui esalta le imprese dei nostri atleti in terra francese.