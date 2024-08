LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | bronzo per il quartetto maschile Attesa per i ripescaggi dello sprint

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.12 Terminata la premiazione dell’inseguimento a squadre. 20.10 Risuona l’inno australiano. 20.06 È il momento della premiazione dell’inseguimento a squadre. Sul gradino più alto sale l’Australia, affiancata dalla Gran Bretagna e dall’Italia. 20.04 Ci sarà una decina di minuti di riposo per i corridori che hanno perso gli ottavi di finale prima dei. Ad avanzaremente ai quarti sono stati: Lavreysen, Richardson, Turnbull, Ota, Carlin ed Hoogland. 20.02 Vittoria per Hoogland che all’inizio dell’ultimo giro ha sorpassato all’esterno l’avversario 20.01 Partiti! Awang parte dalla prima posizione. 20.00 Questi i due alteti che si affronteranno nell’ultimodegli ottavi di finale: NED HOOGLAND Jeffrey MAS AWANG Mohd Azizulhasni 19.58 Bellissimovinto da Carlin al photofinish.