L’emergenza dei centri prelievi I servizi privati chiudono per ferie Quello dell’Asst resta in stand-by

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ad agosto è più difficile fare analisi del sangue soprattutto per gli anziani o chi ha problemi di mobilità perché moltivanno in. A causare diversi disagi èlo sportamento delo da via Cavour a via Trieste: in base a quanto fatto sapere dall’Asst Melegnano-Martesana, il centro non è ancora ripartito perché la sede individuata è in fase di accreditamento. Il via libera dovrebbe arrivare in tempi brevi. Anche i laboratoriad agosto. Un problema che riguarda tutti i Comuni tanto che le iniziative per sopperire alle carenze dianalisi e altriassistenziali sono davvero molte. Anche a Rozzano il centro analisi di Humanitas al Fiordaliso è chiuso maapertodi via Sardegna a Fizzonasco che dista circa un paio di chilometri. Il problema è come raggiungerli, perché può diventare un’impresa.