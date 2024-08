Le radiocronache dei 32esimi Coppa Italia Frecciarossa su Radio Tv Serie A con RDS

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024) ‘TvA con RDS’, la-tv ufficiale della LegaA realizzata in partnership con RDS 100% Grandi Successi, trasmetterà per la prima volta e in esclusiva assoluta leintegrali dei Trentaduesimi di2024/2025, in programma da venerdì 9 a lunedì 12 agosto 2024.Tutti gli appassionati potranno seguire in diretta, minuto per minuto, lacronaca della propria squadra del cuore solo e soltanto suTvA con RDS, on air in modalità DAB e IP, sul sito e sulla APP della LegaA, nonché sul sito e sulla APP di RDS. Si partirà con un ricco pre-partita, live dalle 17.30, proseguendo poi con lacronaca integrale delle gare e i successivi approfondimenti tecnico/tattici da parte dei nostri prestigiosi ospiti.