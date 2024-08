La cassa piange Le due facce del commercio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "Effettivamente dalla ricerca della Cgia Mestre sembra che qui a Monza siamo ricchi, invece non sono tutte rose e fiori. La crisi la sentiamo anche noi". Alessandro Fede Pellone, segretario generale dell’Unione Commercianti-Conf, invita alla riflessione: "Se guardiamo i dati positivi – spiega – dobbiamo riferirci di sicuro al settore della ristorazione. Quello sta andando molto bene, in recupero dopo gli ultimi anni difficili. C’è una buona vivacità. Su questo fronte non ci possiamo lamentare. Via Bergamo sta dando ottimi riscontri, sia di giorno sia di sera. Direi che abbiamo anche altri settori in cui le cose vanno per il verso giusto. In particolare posso dire che le concessionarie di automobili sono in ripresa. Vanno inoltre ancora molto bene le attività che si occupano della vendita di beni di lusso. Mi riferisco a orologi e gioielli".