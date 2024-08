Italia-Nuova Zelanda oggi in tv semifinale inseguimento a squadre femminile ciclismo su pista Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il programma, l’e come vedere in diretta, valida comedell’disualledi. Dopo il quarto posto nelle qualificazioni, il quartetto azzurro formato da Letizia Paternoster, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini va a caccia di un posto nellaper l’oro. Per arrivarci, serve una vittoria contro la forte squadra neozelandese, che nella prima fase ha anche sfiorato il nuovo record mondiale. Il confronto tra le due Nazionali è in programma come quarta gara a partire dalle ore 13:52 di mercoledì 7 agosto. Di seguito, le informazioni per seguire in direttadell’disualledi