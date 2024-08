Inter-Al Ittihad dieci giorni per farsi trovare pronti al via

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024)-Alè la penultima amichevole precampionato della squadra di Inzaghi. Alle 20.30 a Monza si cerca dila condizione giusta, perché non manca più tanto al via ufficiale della stagione. IL TEMPO STRINGE – Oggi-Al, domenica il Chelsea a Stamford Bridge. Il precampionato si condensa in 180? ed è arrivato alla sua settimana finale: franon sarà più tempo di scherzare, con l’esordio in Serie A contro il Genoa. Da ieri Simone Inzaghi ha di nuovo la squadra al completo, al netto degli infortuni. Ma è ovvio che oggi ancora non sarà possibile avere tutti gli effettivi. Fra chi è in ritardo di condizione, o chi come capitan Lautaro Martinez è arrivato appena ventiquattro ore fa, rimangono delle questioni da sistemare.