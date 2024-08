Il tweet abominevole di Patrick Zaki e i nostri diari srotolati in pubblico

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ricordo che da ragazzino, in una casa di villeggiatura che i miei genitori avevano affittato al Circeo (zona notoriamente non proprio rossa), trovai fra i libri che il proprietario aveva lasciato sugli scaffali un piccolo quaderno nero. Era ilo di uno scolaro, figlio di un alto funzionario fascista, che lo aveva scritto nei primi anni Quaranta. Impiccione com’ero, lo lessi tutto avidamente; e mi rammarico di non serbarne che poche memorie. Una però è vivissima, e letterale. In una pagina lo scolaretto, variando con buon estro caricaturale il celebre slogan delle trasmissioni radiofoniche di Mario Appelius, terminava il suo resoconto della giornata così: “Dio stramaledica quella razza porcina che sono gli inglesi”.