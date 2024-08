Il potere dei nostri stati d’animo Magico incontro tra foto e poesia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) In Isola di Albarella, torna per la seconda volta con i suoi ’’, l’artistagrafo Maurizio Penna. L’appuntamento si terrà questa sera alle 21,30. Quali sono gli? Rabbia, felicità, tristezza, paura, disgusto e disprezzo. Cosa significa e perché abbiamo gli? Questi sono solo alcuni degli interrogativi che in genere ci poniamo e ai quali Penna prova a dare risposta nelle sue opere, interrogando soprattutto se stesso. E suggerisce ai suoi lettori un modo per saperli riconoscere. Perché per prime arrivano le emozioni, poi i sentimenti e di seguito gliche non sono altro dei meravigliosi tratti emotivi ricorrenti che definiscono il nostro temperamento e le nostre caratteristiche di personalità. Come l’essere apprensivi, irritabili, malinconici, fiduciosi, pessimisti, entusiasti.