Il Napoli ci riprova | pronta una nuova offerta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ilinsiste e prepara unaper l’obiettivo: ecco la cifra che serve per chiudere la trattativa Continuano senza sosta le manovre di mercato delin entrata e in uscita. Dopo l’acquisto di Rafa Marin, annunciato dopo Spinazzola e Buongiorno, gli azzurri sono incappati in una lunga fase di stallo. Fase di stallo che però a breve potrebbe finire. Giovanni Manna è infatti pronto a chiudere diverse operazioni: Gaetano e Cajuste in uscita, Brescianini in entrata. E, insieme al calciatore del Frosinone, potrebbe presto arrivare anche un altro centrocampista. Si tratta di Billy Gilmour, che è ancora il primo obiettivo per il ruolo di vice Lobotka. La società èad un nuovo rilancio dopo il no del Brighton alla prima