Gianluca Vacchi e il compleanno da sogno | party in spiaggia tra look total white e fuochi d’artificio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Bologna, 7 agosto 2024 – Festa dida favola per: l’imprenditore-influencer bolognese ha compiuto 57 anni lo scorso 5 agosto e ha voluto celebrare con un supersullain Costa Smeralda (dove sta trascorrendo le sue vacanze insieme alla famiglia), tra dress code in, dj set e. Oltre alla compagna Sharon Fonseca e la figlia di tre anni Blu Jerusalema, tantissimi anche gli invitati vip, tra cui Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e Raffaella Zardo.si è concesso anche un momento di dj set, in una location dasotto le stelle, mentre i presenti si sono scatenati in balli sfrenati.