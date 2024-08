Fiorentina Pongracic si presenta | Sento fiducia Gonzalez verso l’addio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) FIRENZE – Fra unche arriva e unche parte. Laè ancora in piena temperie di mercato, in attesa, dopo le tante amichevoli, che inizi a parlare soltanto il pallone. Dopo le prime buone prestazioni in viola è stato il momento dellazione ufficiale del difensore Marin, l’anno scorso al Lecce. “nella società – ha detto – metto a disposizione le mie qualità e ci ho messo un secondo a scegliere Firenze. Appena ho saputo della, non ho esitato un attimo nel fare la mia scelta. Voglio migliorarmi e giocare bene con la squadra un grande calcio per cercare di vincere più partite possibile. Laè il posto giusto per fare tutto questo”. Buon feeling anche con mister Raffaele Palladino: “Mi ha spiegato come vede il mio ruolo in campo e quello che si aspetta dalle mie qualità”.