Estate in tv? Un fenomeno inspiegabile | ecco chi sbanca davvero

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Linea Verde, Rai 1) Fin dal primo giorno delle Olimpiadi, per la programmazione alternativa è statodifficile reggere il colpo e pochi format si sono salvati. Canale 5 ha retto più di altri puntando su un pubblico femminile e investendo anche su prime visioni. Da rilevare che quei format non strettamente d'attualità dedicati a natura e turismo hanno portato a casa performance decisamente brillanti. Oltre le aspettative degli investitori è andato per esempio “Linea Verde” condotto da Peppone Calabrese e Angela Rafanelli, agguerrito nel day time al punto che domenica la puntata sul Polesine e il Delta del Po ha raggiunto il 18.1% di share con punte di 2,5 milioni di spettatori.