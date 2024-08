Decapita la moglie fa a pezzi il corpo e lascia la testa nella doccia dei suoi genitori | arrestato e condannato a 40 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Era stata ritrovata senza vita,ta, in una cabina dietro la casa dei suoceri. Laera in bagno,. Un femminicidio brutale, commesso senza alcuna umanità: è stato il marito, Jared James Dicus, a uccidere sua, Anggy Diaz, lo scorso 11 gennaio 2023. I due erano sposati da ottobre 2022: solo tre mesi, quindi, sono passati dalle nozze al macabro omicidio che ha visto la donna uccisacasa deidi lui. Sono stati proprio loro a chiamare il 911 per denunciare un cadavereloro casa a Magnolia, a pochi chilometri da Houston. Al loro arrivo, le forze dell’ordine hanno scoperto ilto e smembrato di Diazcabina all’esterno dell’abitazione. Ed è stato lo stesso Dicus a confessare l’omicidio, scrive USA Today. L’uomo è stato quindie portatoprigione locale.