Caos concessioni in Emilia Romagna bagnini pronti allo sciopero Ira Corsini | Governo fermo facciamo da soli

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Bologna, 7 agosto 2024 – Sulla questione dellebalneari si discute da tempo e nonostante la direttiva europea sarebbe dovuta entrare in vigore a inizio 2024 (perché nel 2021 il Consiglio di Stato aveva fissato la data del 31 dicembre 2023 come termine ultimo per riassegnare le), è stata rinviata a fine dicembre dal. La scadenza è sempre più vicina, eppure non si sa ancora quale sarà l'intervento che ilintende mettere in campo per garantire una soluzione equa e sostenibile per tutte le parti coinvolte. Con lodeialle porte tra l’altro (il primo è previsto il 9 agosto, anche se sarà a macchia di leopardo), in molti attendevano che oggi ilaffrontasse il tema all’interno dell’ultimo Consiglio dei ministri prima delle vacanze.