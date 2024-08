Cammaroto | Lukaku-Napoli ci siamo! Attese novità importanti tra stasera e domattina

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’esperto di mercato svela che l’affare perè in fase avanzata e potrebbero arrivare aggiornamentinelle prossime ore. Emanuele, noto esperto di mercato, ha fatto scalpore con le sue ultime dichiarazioni riguardanti ile il possibile arrivo di Romelu. Secondo l’editoriale pubblicato sumagazine.com, l’acquisto dell’attaccante belga sarebbe ormai a un passo dal concretizzarsi, conaggiornamenti previsti trae domani.ha sottolineato che i contatti trae Chelsea sono intensificati nelle ultime ore, con l’obiettivo di chiudere l’affare e garantire ad Antonio Conte un rinforzo di peso per l’attacco. “Per il bomber ciquasi,” ha affermato, rivelando che l’operazione potrebbe essere completata in tempi molto stretti, in vista della nuova stagione.