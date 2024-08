Calendario basket femminile oggi orari Olimpiadi 2024 | programma quarti di finale tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Si disputanodidel torneo dialledi Parigie allo Stade Pierre Mauroy ora non c’è più tempo per possibili appelli, con quattro sfide da dentro o fuori, chi vince continua la corsa alle medaglie, chi perde torna a casa. Si inizia alle 11.00 con Serbia-Australia, due formazioni che hanno chiuso i rispettivi gironi al secondo posto, entrambe con due vittorie e una sconfitta. Alle 14.30, invece, scendono in campo Spagna e Belgio. La Spagna ha chiuso a punteggio pieno il Gruppo A, mentre le belghe hanno sofferto, chiudendo il proprio girone solo al terzo posto, con una sola vittoria all’attivo. Alle 18.00 si torna in campo per Germania-Francia, con le tedesche una delle belle sorprese del torneo, dove hanno chiuso il girone alle spalle degli Usa, mentre le padrone di casa hanno vinto il gruppo B, con due vittorie e una sconfitta.