Banksy svela tre nuovi murales in tre giorni | cosa dobbiamo aspettarci?

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Le opere d’arte non si spiegano. Godono di quella misteriosa forza che attribuisce loro un senso continuamente mutevole. Eppure, quandorealizza un nuovo murale, le domande si sprecano. Così, a Londra, nelle ultime ore a partire dal 5 agosto, sono arrivate le nuove creazioni dell’artista e writer britannico, la cui vera identità è ancora ignota. Tre opere in tre. E come detto da un utente sul profilo Instagram dell’autore: “Prepariamoci a qualdi colossale“. Maè immortalato in queste opere? Nella prima, ubicata a Kew Bridge, è rappresentata una capra che guarda dei detriti cadere verso il basso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Nella seconda, a Edith Terrace Chelsea, ci sono le sagome nere di due elefanti che sembrano parlarsi da due finestre.