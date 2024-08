ATP Montreal 2024 Matteo Arnaldi rimonta McDonald e accede al secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Buona la prima peral ritorno sul cemento americano. Il ligure si è qualificato per ildopo aver sconfitto in tre set inl’americano Mackenziecon il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco. Adessoaffronterà il russo Karen Khachanov, testa di serie numero sedici. Il match parte bene per, che ottiene subito il break in apertura e scappa sul 3-0.riesce a trovare il controbreak nel quinto game e poi pareggia i conti. Nel nono game l’azzurro concede un’altra palla break all’avversario e lo statunitense la sfrutta subito.va a chiudere la prima frazione sul 6-4 in suo favore. In avvio diset si segue l’andamento dei turni di servizio. Il primo break lo piazzanel quinto gioco, ma la reazione dinon si fa attendere ed arriva il controbreak immediato.